Il Tirreno in prima pagina sugli azzurri: "Nel recupero l'Italia s'è desta"

© foto di Lazzerini

Il Tirreno di questa mattina apre in prima pagina con la vittoria azzurra in Polonia titolando: "Nel recupero l'Italia si desta: Biraghi-gol e Serie B scongiurata". La squadra di Mancini domina in Nations League e riesce così ad evitare la retrocessione in B. Adesso sarà testa di serie nelle qualificazioni al prossimo Europeo e potrà ancora giocarsi il primo posto del girone nell'ultimo match contro il Portogallo.