Il Tirreno: "L'Empoli di Iachini debutta con l'acuto"

© foto di Ospite

"L'Empoli di Iachini debutta con l'acuto". E' uno dei titoli in taglio alto sulla prima de Il Tirreno oggi in edicola. Dopo il cambio di panchina da Andreazzoli a Iachini, subito successo per gli azzurri contro l'Udinese di Velazquez che è invece ai titoli di coda.