Il Tirreno: "La Fiorentina spreca e illude: Atalanta in finale"

© foto di Lorenzo Di Benedetto

"La Fiorentina spreca e illude: Atalanta in finale". Questo il titolo de Il Tirreno di questa mattina sulla Coppa Italia. Viola in vantaggio con Muriel ma Ilicic e Gomez regalano a Gasperini la possibilità di riportare un trofeo a Bergamo. Il 15 maggio all'Olimpico la sfida contro la Lazio di Inzaghi per alzare la coppa.