"Lo trattano da scimmia, la rabbia di Balotelli". Così titola l'edizione odierna de Il Tirreno sugli episodi di razzismo di ieri durante la partita tra Hellas Verona e Brescia. Il quotidiano, infatti, scrive come l'attaccante sia stato trattato da scimmia per poi arrabbiarsi e calciare il pallone in tribuna.