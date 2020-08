Il Tirreno: "Peccato Inter, eri a un passo dal sogno"

"Peccato Inter, eri a un passo dal sogno". Questo il titolo sulla prima pagina de Il Tirreno in edicola oggi in riferimento alla finale persa dai nerazzurri. Il sogno che si trasforma nella beffa più atroce. Non basta l'iniziale vantaggio dell'attaccante belga su rigore, perché la squadra di Conte si fa rimontare di due gol. Poi il pareggio, speranzoso di Godin, ma alla fine con un tiro sporcato da Lukaku il Siviglia vince 3-2 a Colonia: sesta coppa consecutiva per il spagnoli.