© foto di Daniel Uccellieri

Sulla prima pagina de Il Tirreno si parla dell'ormai prossimo approdo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: "Un toscanaccio per la Madama", si legge. Il Chelsea ieri ha dato il via libera per il suo passaggio al club bianconero. Prenderà 12 milioni in due anni.