Il Tirreno sulla cessione del Livorno: "Una trattativa o una barzelletta?"

"Una trattativa o una barzelletta? Ora è stato sbagliato il codice Iban". Apre così Il Tirreno in edicola facendo il punto sul cambio di proprietà del Livorno. "Fernandez avrebbe rassicurato Spinelli che nel giro di poco tutto si sarebbe sistemato. E si è andati avanti così per tutta la giornata, senza che sul conto del notaio arrivassero nemmeno 50 centesimi. - si legge all'interno - Non solo, ma in tarda serata Fernandez si sarebbe di nuovo fatto vivo per dire di stare tranquilli e di aver bisogno solo di ancora un po' di tempo per far ripartire il bonifico con l'Iban giusto".