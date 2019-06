Il Tirreno: "Vittoria amara per l'Italia U21"

"Vittoria amara per l'Italia U21: azzurri secondi nel girone e l'eliminazione è dietro l'angolo". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Tirreno. La Nazionale di Di Biagio ha battuto ieri 3-1 il Belgio ma il 5-0 della Spagna contro la Polonia ha portato al primo posto le Furie Rosse. Ora gli azzurrini dovranno attendere le ultime gare del girone per passare come migliore seconda.