Il Tirrerno: “Tutto vero! Il Pisa vola in Serie B”

Spazio alla vittoria del Pisa sul campo della Triestina che ha regalato ai toscani la promozione in Serie B sulle pagine sportive de Il Tirreno in edicola: “È tutto vero! Il Pisa vola in Serie B”. “In una partita infinita il Pisa realizza un sogno. Anzi no. Mette il sigillo su una stagione favolosa, che ha regalato emozioni contrastanti ma sempre fortissime. E torna in B con pieno merito, perché questa promozione non è arrivata per una colpo di fortuna o per una combinazione. - continua il quotidiano toscano - È stata costruita con un anno di sudore e fatica, con la bravura della società nel circondarsi di professionisti come Gemmi e D'Angelo, con l'impegno della squadra, col sostegno del pubblico che quando le cose andavano male non ha smesso di sostenere la squadra del cuore".