IlMessaggero.it: "Roma, Under rinnova fino al 2023"

L'apertura della sezione sportiva online de Il Messaggero è dedicata a Cengiz Under: "Roma, Under rinnova fino al 2023". Il turco classe 1997, al centro di alcune idee di mercato di club esteri, spegne le voci sul suo conto siglando il rinnovo di contratto con i giallorossi: il nuovo accordo scadrà il 30 giugno 2023. Importante conferma per la Roma, con il ds Petrachi che dichiara: " Abbiamo voluto fortemente questo rinnovo perché riteniamo Cengiz un talento puro".