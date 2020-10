L'apertura di Tuttosport su Lazio-Inter: "Hakimi-Lukaku per volare, Conte aspetta Alonso"

L'edizione odierna di Tuttosport introduce anche la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Inter: "Hakimi-Lukaku per volare, Conte aspetta Alonso", questo il titolo di spalla del quotidiano che spiega anche le dinamiche di mercato nerazzurre. Il tecnico dell'Inter spera in un colpo last minute per poter rinforzare ancor di più la corsia mancina.