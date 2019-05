Playoff a rischio per il Verona. L'Hellas è stato travolto ieri dal Cittadella per 3-0 e ha visto la sua posizione in classifica scendere notevolmente. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "Disastro Hellas, playoff a rischio. Decisiva l'ultima sfida col Foggia".

Chievo battuto - Sconfitta pesante anche per il Chievo che al "Bentegodi" è stato battuto 4-0 dalla Spal nell'anticipo del sabato alle 18. Questo il titolo dedicato ai gialloblu: "Il Chievo travolto dalla Spal".