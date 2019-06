L'Arena e le parole di Setti: "Ecco il mio piano per la A"

© foto di Giulio Falciai

"Aglietti? Ci penso. Il mio piano per la A". Questo il titolo in prima pagina, in taglio laterale destro, dell'edizione odierna de L'Arena sulle parole del presidente dell'Hellas Maurizio Setti. Quest'ultimo, infatti, in un'intervista a TeleArena ha raccontato come ha intenzione di costruire la squadra dell'anno prossimo.