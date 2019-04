© foto di Luca Bargellini

"Hellas, la Serie A si allontana" è il titolo scelto da L'Arena per commentare la sconfitta in casa del Palermo arrivata ieri nel posticipo della 34^ giornata di Serie B. "Una sera serata da dimenticare - si legge ancora sulla prima pagina del quotidiano scaligero -: l'Hellas perde di misura con un avversario temibile come il palermo e vede allontanarsi la possibilità della promozione diretta in Serie A".