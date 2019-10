© foto di stefano tedeschi

Nella sua edizione odierna, L'Arena fa il punto sugli infortunati in casa Hellas Verona in vista del prossimo match contro il Parma. Veloso, assente contro il Sassuolo, può recuperare per domani: "Deciderà oggi Juric se farlo salire o meno sul pullman in partenza subito dopo l' allenamento a porte chiuse del pomeriggio a Peschiera. Il risentimento al bicipite femorale della gamba sinistra è poca cosa, ma oltre allo stato di salute del momento sul piatto della bilancia vanno messe in preventivo pure le possibili conseguenze e i rischi nel mandarlo in campo anche se non dovesse essere del tutto a posto". Al Tardini non ci saranno sicuramente Bocchetti, Pazzini, Tupta, Bessa e Radunovic.