Nella prima pagina de L'Arena, quotidiano di Verona, si parla anche di Chievo. In particolare il titolo è su Sergio Pellissier, con l'attaccante valdostano che lascerà il calcio ma non il Chievo: "Farà il presidente" si legge nel titolo, come annunciato ieri nel post-partita dal patron Campedelli. Ieri infatti si è conclusa la stagione dei clivensi al Bentegodi, con un pareggio contro la Sampdoria.