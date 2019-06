L'Arena: "Il piano dell'Hellas Verona in A"

"Il piano dell'Hellas in A: stasera Setti a TeleArena", così in prima pagina L'Arena parla di sport, in particolare di Hellas Verona. Si parla dunque dei programmi del prossimo anno per quanto riguarda la squadra scaligera, fresca di ritorno nella massima serie dopo gli estenuanti playoff di Serie B. Maurizio Setti prepara la strategia per la massima serie, cercando innanzitutto il mantenimento della categoria. Da sciogliere ancora il nodo allenatore, visto che Aglietti non dovrebbe restare nonostante la promozione: probabile l'ingaggio del croato Juric.