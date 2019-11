"Il sogno Hellas dura 80 minuti. Da San Siro si esce a testa alta". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena. Il Verona è stato battuto in rimonta 2-1 dall'Inter dopo un'ottima prestazione. In vantaggio con un rigore trasformato da Verre, gli scaligeri sono poi andati sotto nella ripresa con le reti di Vecino e Barella.