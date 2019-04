"Il Chievo retrocede in Serie B" titola in prima pagina L'Arena: "Il Chievo scende in Serie B. La matematica retrocessione è arrivata ieri dopo la sconfitta interna contro il Napoli, che lascia la squadra della Diga a 20 punti di distanza dal quartultimo posto a sei giornate dalle fine del campionato. All'allenatore Domenico Di Carlo il compito di commentare una stagione amara: 'Affronteremo nel migliore dei modi il finale di stagione, cercando di dare spazio anche ai nostri giovani. Mi dispiace per i tifosi e per il presidente, cercheremo di voltare subito pagina'".