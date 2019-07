L'Arena: "Juric: Verona speciale, sfida bellissima"

L'edizione odierna de L'Arena parla anche di calcio in prima pagina. In taglio alto, viene regalato spazio anche alle prime parole ufficiali come allenatore del Verona di Ivan Juric. Il tecnico croato, presentato ieri, ha affermato: "Verona è speciale, una sfida bellissima", che è anche il titolo. All'interno della pagina sportiva tutte le dichiarazioni rilasciate ieri dall'allenatore, intenzionato a dare un'impronta offensiva agli scaligeri.