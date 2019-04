© foto di Tommaso Bonan

Non poteva che essere dedicato al ChievoVerona il titolo sportivo de L'Arena in edicola oggi, quotidiano veneto che in prima pagina dà risalto al secondo risultato utile di fila conquistato dalla formazione di Di Carlo, la quale, dopo l'impresa compiuta due sabati fa all'Olimpico contro la Lazio, ieri pomeriggio ha colto un pari in rimonta al Bentegodi al cospetto del Parma: "L'orgoglio del Chievo, il Parma non passa".