© foto di Marco Frattino

L'Hellas Verona ha battuto ieri la Salernitana per 1-0 nell'anticipo di Serie B, grazie alla rete di Giampaolo Pazzini. L'Arena in edicola riserva l'apertura proprio alla formazione scaligera, titolando: "Pazzini accende il Bentegodi, l'Hellas scala la classifica". Seconda vittoria di fila per la formazione di Grosso, mentre l'esperto attaccante segna il nono gol in tredici presenze.