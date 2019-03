L'Arena: "Sì al nuovo Bentegodi, assomiglierà all'Arena"

© foto di Tommaso Bonan

"Sì al nuovo Bentegodi, assomiglierà all'Arena". Questo il titolo dell'edizione odierna de L'Arena. C'è un progetto per il nuovo Bentegodi - si legge in prima pagina -, ieri sono scaduti i termini per presentare le manifestazioni di interesse per costruire l'impianto e in Comune è arrivata una proposta - in accordo con l'Hellas verona - avanzata da una cordata di imprese. Il progetto, che sarà valutato dall'Amministrazione, prevede la realizzazione del nuovo stadio nella stessa area in cui sorge il Bentegodi: sarà ispirato all'Arena, di cui riprende la forma ellittica. La capienza sarà di 27mila spettatori.