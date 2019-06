L'Arena sull'Hellas Verona: "E' qui la festa"

© foto di stefano tedeschi

L'Hellas Verona ha conquistato ieri sera la promozione in Serie A, al termine della doppia sfida playoff contro il Cittadella, e l'edizione odierna de L'Arena titola così: "E' qui la festa". Un grande Hellas conquista la promozione e torna nel massimo campionato, grazie alle reti di Zaccagni, Di Carmine e Laribi, che piegano un Cittadella rimasto in 9 uomini. E poi scoppia la festa allo Stadio Bentegodi e per le vie della città.