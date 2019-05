L'Arena: "Troppa Inter, Chievo ko"

© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de L'Arena lascia spazio in taglio alto alla sconfitta del ChievoVerona contro l'Inter di ieri sera, titolando così: "Troppa Inter, Chievo KO". I ragazzi di Domenico Di Carlo sono stati sconfitti dalle marcature di Matteo Politano e Ivan Perisic, restando comunque in partita per più di 80 minuti e provando a spaventare i nerazzurri. Per quanto riguarda l'Hellas Verona invece, il quotidiano sottolinea come dopo lo stravolgimento della classifica gli scaligeri incontreranno il Perugia nei playoff.