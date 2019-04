L'Eco Di Bergamo: "Addio a Favini, allevò i talenti nerazzurri"

"Addio a Favini, allevò i talenti nerazzurri". L'Eco Di Bergamo saluta così, in taglio basso di prima pagina, Mino Favini, storico dirigente dell'Atalanta scomparso ieri. Il quotidiano si affida al ricordo di Gianluca Savoldi: "Se dicessi che a te devo tutto, non direi una bugia. Se ti dicessi quante volte oggi provo a spiegare ai miei ragazzi l'importanza di una finta, di un contromovimento, non ci crederesti, o forse semplicemente sorrideresti".