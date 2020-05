L'Eco di Bergamo: "Agazzi dice basta: temo il contagio e un lungo ritiro"

"Agazzi dice basta: temo il contagio e un lungo ritiro". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina de L'Eco di Bergamo in edicola stamani. Il portiere ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano: "Il portiere di Ponte San Pietro, 35 anni, ex Cagliari e Chievo in A, ha risolto con la Cremonese.: «Prima viene la famiglia»".