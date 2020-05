L'Eco di Bergamo: "Allenamenti singoli. Via libera in arrivo. L'Atalanta è pronta"

In Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sardegna è già arrivato l'ok per gli allenamenti individuali. Dalla giornata di domani, infatti, in queste quattro regioni si potrà tornare in campo. La Lombardia potrebbe seguire a ruota le quattro regioni. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Allenamenti singoli. Via libera in arrivo. L'Atalanta è pronta".