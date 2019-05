L'Eco di Bergamo di oggi, in prima pagina, parla della percezione del miracolo Atalanta all'estero. Tanti sono infatti i giornali esteri che hanno ripreso le gesta della squadra di Gasperini: addirittura in America, come lo Washington Post. Intanto la lotta Champions è serratissima, ma l'Atalanta è lì: la qualificazione matematica dista sette punti, da fare nelle ultime tre gare. Impresa non impossibile, considerato quello a cui ci ha abituato la formazione orobica.