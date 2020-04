L'Eco di Bergamo, Atalanta: "100 anni fa la sofferta fusione con la Bergamasca"

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica in prima pagina, nel taglio basso, uno spazio all'Atalanta con il titolo seguente: "100 anni fa la sofferta fusione con la Bergamasca". Il 4 aprile del 1920 si concretizza l'unione tra i due club, il presidente è Enrico Luchsinger e la nuova divisa è inizialmente a quarti e ha come colori il nero portato dell'Atalanta e l'azzurro della Bergamasca.