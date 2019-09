"Atalanta a Parma contro il Torino". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo. Sfida dal sapore europeo questa sera al "Tardini" dove la squadra di Gasperini affronterà i granata di Mazzarri reduci dall'eliminazione in Europa League per mano del Wolverhampton.