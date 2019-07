© foto di Alessio Del Lungo

"Per l'Inter è ok. Atalanta a San Siro in Champions. Ma il Milan nicchia". Questo il titolo con cui viene dato risalto alla situazione della Dea poco sopra il titolo di apertura nell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo. Il sindaco di Milano si dice entusiasta della soluzione, ma spetterà alle due squadre del capoluogo milanese dare l'autorizzazione ufficiale e definitiva.