© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo, in edicola questa mattina, dedica uno spazio nel taglio basso della sua prima pagina all'Atalanta con il titolo seguente: "Al Mapei Stadium la seconda casa pensando all'Europa". I bergamaschi affrontano il Sassuolo in uno stadio tradizionalmente amico che la ospitò in Europa League: probabile turnover per la squadra di Gasperini.