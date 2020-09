L'Eco di Bergamo: "Atalanta, arriva l’esterno Piccini. Ilicic ieri in campo"

vedi letture

L'Eco di Bergamo, oggi in edicola, Mercoledì 9 Settembre 2020, riserva ampio spazio all'Atalanta in prima pagina e titola: "Atalanta, arriva l’esterno Piccini. Ilicic ieri in campo". Poi si legge: "È attesa per oggi la firma di Cristiano Piccini: l’esterno toscano arriva in prestito dal Valencia. Intanto ieri Ilicic in campo"