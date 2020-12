L'Eco di Bergamo: "Atalanta, cercasi vittoria in casa"

"Atalanta, cercasi vittoria in casa", questo il titolo di apertura dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo. Il quotidiano analizza l'andamento al Gewiss Stadium da parte dei nerazzurri: l'ultimo successo in casa risale al 4 ottobre, nella sfida contro il Cagliari. Da quel momento in poi la squadra di Gian Piero Gasperini non ha più vinto nel proprio stadio.