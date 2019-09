L'Eco di Bergamo, nonostante la pausa dedicata alle nazionali, dedica ampio spazio all'Atalanta. Sono già cinque i giocatori che hanno giocato già in Champions League e che vestiranno la maglia nerazzurra in questa nuova stagione. Tutti attendono l'esordio a Zagabria, sarà la prima partita nella massima competizione europea per la società orobica.