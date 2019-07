© foto di Mattia Verdorale

"Atalanta e Muriel subito in campo, e oggi arriva in ritiro Malinovskyi". Questo il titolo con cui si apre l'odierna edizione de L'Eco di Bergamo in prima pagina: "L'Atalanta batte 5-1 la rappresentativa Città di Clusone nel primo test stagionale e la bella notizia è che Muriel ha giocato, ad appena un mese dall'infortunio al ginocchio sinistro. Intanto Malinovskyi è nerazzurro: oggi firma e sale a Clusone".