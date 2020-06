L'Eco di Bergamo: "Atalanta, è subito goleada: 4-1"

"Atalanta, è subito goleada: 4-1". Questo il titolo in taglio alto sulla prima pagina de L'Eco di Bergamo in edicola stamani sulla vittoria della squadra di Gasperini ai danni del Sassuolo: "Scesi in campo in nerazzurri, abbiamo visto la squadra più bella sulla scena italiana da quando ricominciate le gare. Ora testa alla Lazio".