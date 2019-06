© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica spazio nel taglio basso della sua prima pagina all'Atalanta ed al suo allenatore con il titolo seguente: "Gasperini applaude l'acquisto di Muriel e sogna il Real Madrid". Il tecnico a Radio anch'io sport spiega il no alla Roma. E in Champions vorrebbe i madridisti ed una big inglese.