L'Eco di Bergamo, Atalanta: "In estate tre amichevoli in Inghilterra"

© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo, in edicola questa mattina, nel taglio basso della sua prima pagina dedica spazio all'Atalanta di Gian Piero Gasperini con il titolo: "Prove di Champions con tre amichevoli in Inghilterra". A fine luglio, lasciato il ritiro di Clusone, i nerazzurri giocheranno contro Swansea, Norwich e Leicester, tre test in vista della prossima stagione.