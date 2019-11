© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica uno spazio in prima pagina, nella parte centrale, all'Atalanta con il titolo seguente: "Incanta, vince e spera ancora negli ottavi". Trascinata da un ispiratissimo capitan Gomez la squadra di Gasperini batte 2-0 la Dinamo Zagabria a San Siro con le reti di Muriel su rigore e dello stesso Papu. City e Shakhtar pareggiano, c'è ancora la speranza di qualificarsi.