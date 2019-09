© foto di Mattia Verdorale

"Atalanta, l'Europa delle grandi: sfida per restarci". Titola così L'Eco di Bergamo questa mattina in edicola in taglio basso sulla prossima partita di Champions League dell'Atalanta: "Nerazzurri terzi in campionato e domani proveranno a ripetersi nella Champions, che potrebbero riconquistare in futuro".