© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo dedica uno spazio nel taglio basso della propria prima pagina all'Atalanta con il titolo seguente: "Clusone, ritiro al via. E intanto la Curva dell'Inter rifiuta la Dea a San Siro". I tifosi delle due squadre di Milano non vogliono che i bergamaschi utilizzino lo stadio che li vede protagonisti tutte le settimane. C'è attesa per la decisione finale.