L'Eco di Bergamo: "Atalanta, la Fiorentina per la finale di Coppa"

© foto di Luca Bargellini

Taglio alto della prima pagina de L'Eco Di Bergamo dedicato alla semifinale di ritorno di Coppa Italia che attende l'Atalanta questa sera contro la Fiorentina. "Atalanta, la Fiorentina per la finale di Coppa" titola il quotidiano, che poi scrive: "Atalanta-Fiorentina per meritarsi la Lazio nella finalissima di Coppa Italia. Si parte dal 3-3 dell'andata a Firenze: l'Atalanta va in finale se vince o se pareggia fino al 2-2, col 3-3 si va ai supplementari, viola qualificati se vincono o pareggiano dal 4-4 in su. Allo stadio è previsto il tutto esaurito".