© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica nel taglio basso della sua prima pagina uno spazio all'Atalanta con questo titolo: "Le tappe per risalire in zona Champions. E oggi torna Zapata". La vittoria sul Brescia ha avviato la risalita in classifica. Intanto il colombiano è tornato dalla Spagna. Sarà in campo in Ucraina?