© foto di Alessio Del Lungo

L'Eco di Bergamo in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina all'Atalanta con riferimenti alla partita vinta 2-0 dalla Colombia sull'Argentina. Questo il titolo utilizzato nel taglio laterale: "Zapata gol, Muriel infortunato. L'affare si complica". L'attaccante in prestito alla Fiorentina ha infatti dovuto abbandonare la Coppa America per la rottura del legamento collaterale del ginocchio sinistro.