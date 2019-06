© foto di Alessio Del Lungo

Nel taglio basso della prima pagina questa mattina in edicola, L'Eco di Bergamo, dedica uno spazio all'Atalanta con questo titolo: "Muriel per 5 anni. Fofana piace ma costa caro". Acquistato l'attaccante colombiano nonostante l'infortunio. Per il centrocampista ivoriano l'Udinese chiede una cifra intorno ai 15 milioni di euro: trattativa difficile.