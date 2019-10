© foto di Mattia Verdorale

"Atalanta a Bergamo. Per ricominciare a vincere in casa". Questo il titolo in taglio basso in prima pagina con cui si apre l'odierna edizione de L'Eco di Bergamo questa mattina in edicola sulla squadra di Gasperini: "L'Atalanta domenica torna in campo a Bergamo nel rinnovato stadio: l'obiettivo è il primo successo 'interno' della stagione".