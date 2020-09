L'Eco di Bergamo: "Atalanta, prima partita in casa del Torino"

L'Eco di Bergamo, oggi in edicola, riserva in prima pagina di taglio basso spazio alla Atalanta e al Calendario di Serie A e titola: "Atalanta, prima partita in casa del Torino". Poi si legge: "Pubblicato il calendario di A: avvio complicato per l’Atalanta che debutterà in casa del Torino in anticipo il 26 settembre".