L'Eco di Bergamo: "Atalanta-Sassuolo in chiaro su Tv8? Domani si decide"

"Atalanta-Sassuolo in chiaro su Tv8? Domani si decide". Questo il titolo in taglio basso sulla prima pagina de L'Eco di Bergamo in edicola stamani in riferimento alla prossima gara dell'Atalanta che molto probabilmente si potrà vedere in chiaro: "La partita di domenica sera potrebbe essere visibile per tutti, come Verona-Cagliari. Il ministro Spadafora: «Intesa vicina»".